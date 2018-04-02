«نقل النواب»: لوحة معدنية خاصة لـ «أوبر» و«كريم» و2 مليون جنيه ضرائب.. فيديو

قال النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب، إن البرلمان بدأ النظر في ملف الشركات التي تعمل في مجال النقل كـ"أوبر" و"كريم"، لافتا إلى أن تلك الشركات أضرت بمصالح أصحاب المهنة الأساسية "سائقي التاكسي الأبيض" فكان لزامًا على مجلس النواب وضع تشريع لإحداث نوع من العدالة في العمل، خاصة أن تلك الشركات تعمل دون أن تدفع أي التزامات للدولة من ضرائب أو تأمينات أو غيرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.



وأضاف "زين الدين"، خلال تصريحات تليفزيونية اليوم، الاثنين، أن هناك تشريعا يتم إعداده بعد الحكم القضائي بوقف نشاطات تلك الشركات وتمت مناقشته يوم الخميس الماضي، وعقد جلسات استماع بين تلك الشركات وأصحاب التاكسي، مشيرا إلى أن هذا التشريع يُدخل تلك الشركات في إطار قانوني يسمح بعملهم تحت رقابة الدولة ورأى أن تلك الشركات استغلت ظروفًا معينة خلال السنوات الماضية كي تعمل وتنتشر بشكل غير قانوني بشكل كامل.



وأوضح أن تلك الشركات حققت أرباحًا غير عادية وكانت تعمل بشكل مستتر وكانت الأمور تسير بصدد إلغائها، إلا أنها الآن تسير في طريق التقنين، مشددا على أن الأوضاع تغيرت ويجب على من يعمل داخل الدولة المصرية أن يخضع لقوانين البلاد، وأكد أن دور سائقي التاكسي تشكيل اتحاد يضمهم ويمكنهم تشكيل شركة مساهمة وليس الدولة من تقوم بهذا الدور لأنه اتحاد خاص، مشيرا إلى أن الدولة تقوم حاليًا بتقنين أوضاع تلك الشركات للحفاز على حقوق سائقي التاكسي الذي تضرر منهم.



وقال زين الدين إنه بهذا القانون أصبحت تلك الشركات ملزمة بسداد التزامتها للدولة من ضرائب وغيرها مثل سائقي التاكسي، مؤكدا أن هذا القانون لم يُسن لشركتي "أوبر" و"كريم" فقط بل لكل الشركات لتشجيع الاستثمار والتنمية وتوفير فرص عمل وبداخل القانون مادة تتيح للتاكسي أن ينضم للمنظومة وفقا لذلك التشريع، مشيرا إلى أن تلك الشركات ستدفع رسومًا أكثر من سائقي التاكسي في إصدار التصاريح.



وأضاف أن الشركة الأم التي تقدم المشروع ستدفع بحد أقصى 10 ملايين جنيه في 5 أعوام بمعدل 2 مليون سنويًا، بالإضافة إلى ألف جنيه سنويا على السيارة للحصول على رخصة التشغيل، كما يدفع السائق أيضا ألف جنيه، مشيرا إلى أن تلك الفئة من العاملين لا يعملون طوال الوقت مثل سائقي التاكسي كما سيكون هناك لائحة تنفيذية منوط بها وزير الداخلية ليكون هناك لوحة معدنية وعلامة مميزة للشركة ستحدد الداخلية مواصفتها وكذلك العلامة ستكون موجودة على السيارة.



ولفت وكيل لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب، إلى أن بيانات الشركات ستكون موجودة لدى أجهزة الدولة وأن ملف الضرائب الخاص بها متروك لوزارة المالية لتحدده وأن التعريفة متروكة قد تكون أغلى وفقا للعرض والطلب، منوها بأن "أوبر" و"كريم" قد يرفعان أسعارهما في مصر بعد تطبيق القانون، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية للقانون بها ضوابط وستصدر في غضون شهرين.