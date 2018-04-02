تفاصيل تعاون يابانى مصرى لبناء محطة شمسية بالخلايا الفوتوفوطية..فيديو

قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إنه تم توقيع اتفاقية مصرية يابانية لإنشاء محطة شمسية بالخلايا الفوتوفوطية، لافتًا إلى ان المحطة تتميز بالقدرة على تخزين الطاقة، مؤكدًا أنها أول محطة يتم ادخال تكنولوجيا تخزين الطاقة بها وقدرتها 20 ميجا وات.



وأضاف حمزة فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح دريم" المذاع على فضائية " دريم"، أن الاتفاقية تضمنت انشاء مركز عالمى للتدريب على هذه التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن المحطة تنتج 20 ميجاوات وسيتم انشائها بمنطقة الغردقة فى اطار اهتمام الدولة فى التوسع فى الطاقات المتجددة، موضحًا أنه متوقع بدء العمل فى المحطة الشمسية فى منتصف عام 2019، لبدء الإنتاج.



