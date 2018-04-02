ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 1434 هاربا من حكم وتحصيل77887 جنيها غرامات بشوارع الغربية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:32 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
محمد عبد الخالق
ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 1434 متهما هاربا من أحكام جنائية وتحصيل 77887 جنيها غرامات فورية على مستوي المحافظة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية فى مجال تنفيذ أحكام من ضبط (5) احكام فى جنائية و(608) احكام فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و (788 ) حكما فى الغرامات و (23) حكما فى مخالفات وبلغ اجمالى الاحكام (1434 ) حكما، وإجمالى المبالغ المتحصله (77887 جنيهًا ) كغرامات فورية.

وتحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

ترشيحاتنا

رسميا.. bein sports تعلن أسعار مشاهدة كأس العالم فى مصر

مقتل «ممس» على يد سائق لخلافهما على أولوية التحميل بالمقطم

إيهاب جلال يثير الذعر فى الإسماعيلى قبل مواجهة الزمالك والدراويش

تعرف على موعد المواجهة المرتقبة بين الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة

السياحة تبدأ تحصيل رسوم حج القرعة فى 3 بنوك غدأ

ميس حمدان بـ"الأبيض والأسود" فى أحدث جلسة تصوير

ثورة غضب ضد وزير التنمية المحلية بشأن تصريحات إلقاء طلبات النواب في"الزبالة"

أبو شقة: الوفد سيظل ظهيرا للدولة الوطنية ومدافعا عنها

نجم ستوك سيتي محذرا محمد صلاح: لا تنتقل لريال مدريد أو برشلونة..وإلا

«الهجرة» تكشف تفاصيل حادث مصرع 5 مصريين في تصادم بالكويت.. فيديو

صحيفة إسرائيلية: حان الوقت للوقوف أمام تركيا في سوريا

أول تعليق لرئيس الوزراء الإثيوبي الجديد على النزاع مع اريتريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسيوط تستقبل وفدًا ألمانيًا يزور معالمها السياحية.. صور

شاهد.. غادة عادل بإطلالتين فى أحدث جلسة تصوير

وزيرا التنمية المحلية والتضامن يفتتحان القمة الأولى للقادة المصريين لتحسين الأداء.. صور

احترس .. 10 أضرار كارثية تصيب جسمك بسبب السكر

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة «الحذاء الذهبي» في أوروبا بـ 29 هدفا

فيديو

«نقل النواب»: لوحة معدنية خاصة لـ «أوبر» و«كريم» و2 مليون جنيه ضرائب.. فيديو
تفاصيل تعاون يابانى مصرى لبناء محطة شمسية بالخلايا الفوتوفوطية..فيديو
خبير دستوري: الحكومة غير ملزمة بتقديم استقالتها قبل بدء الفترة الرئاسية الجديدة.. فيديو
شاهد.. أحمد شيبة يهدى أغنية «تحيا مصر» للداخلية
خبير دستوري: 3 طرق لإخطار الرئيس الفائز في انتخابات الرئاسة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟