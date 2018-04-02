ضبط 1434 هاربا من حكم وتحصيل77887 جنيها غرامات بشوارع الغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 1434 متهما هاربا من أحكام جنائية وتحصيل 77887 جنيها غرامات فورية على مستوي المحافظة.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية فى مجال تنفيذ أحكام من ضبط (5) احكام فى جنائية و(608) احكام فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و (788 ) حكما فى الغرامات و (23) حكما فى مخالفات وبلغ اجمالى الاحكام (1434 ) حكما، وإجمالى المبالغ المتحصله (77887 جنيهًا ) كغرامات فورية.



وتحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

