دفاع 3 متهمين ينتمون لـ«داعش الصعيد» يلتمس البراءة لموكليه

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 66 متهمًا، منهم 43 محبوسين، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم اعش



والتمس المحامي احمد حلمي دفاع المتهمين 57، 42، 58 براءة موكليه من التهم المنسوبة اليهم.



كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعرضهم على النيابة بعد مرور 24 ساعة من القبض عليهم وبطلان القبض لوقوع القبض فى تاريخ سابق عن محضر الضبط، ودفع ببطلان التحريات لعدم جديتها بخلو الأوراق من اى دليل مادى يدين موكليه.



وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.