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محافظات

افتتاح معرض تنمية مهارات المرحلة الابتدائية في الرياضيات ببورسعيد.. صور

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:45 م
وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد يفتتح معرض تنمية مهارات
كتب محمد الغزاوى
افتتح الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، معرض تنمية المهارات في مادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة بحضور الدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس أمناء المحافظة وشريف عرابى مدير عام إدارة الشئون التنفيذية.

من جانبه أعرب وكيل الوزارة عن فخره بهذا المعرض المتميز لأنه من إنتاج الطلاب بالكامل، مضيفا أن هذا المعرض يعتبر من الطرق الجديدة والحديثة التى تعتمد على إبداع الطلاب وبالتالى تضيف من التعليم معنى جديد قائم على الارتقاء بالمهارات الأساسية للطلاب.

افتتاح معرض تنمية مهارات المرحلة الابتدائية في الرياضيات ببورسعيد.. صور
افتتاح معرض تنمية مهارات المرحلة الابتدائية في الرياضيات ببورسعيد.. صور
افتتاح معرض تنمية مهارات المرحلة الابتدائية في الرياضيات ببورسعيد.. صور
افتتاح معرض تنمية مهارات المرحلة الابتدائية في الرياضيات ببورسعيد.. صور
افتتاح معرض تنمية مهارات المرحلة الابتدائية في الرياضيات ببورسعيد.. صور

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