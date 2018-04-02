افتتاح معرض تنمية مهارات المرحلة الابتدائية في الرياضيات ببورسعيد.. صور

افتتح الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، معرض تنمية المهارات في مادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة بحضور الدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس أمناء المحافظة وشريف عرابى مدير عام إدارة الشئون التنفيذية.



من جانبه أعرب وكيل الوزارة عن فخره بهذا المعرض المتميز لأنه من إنتاج الطلاب بالكامل، مضيفا أن هذا المعرض يعتبر من الطرق الجديدة والحديثة التى تعتمد على إبداع الطلاب وبالتالى تضيف من التعليم معنى جديد قائم على الارتقاء بالمهارات الأساسية للطلاب.



