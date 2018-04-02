إكرامي وسليمان يكتفيان بالجري في مران الأهلي

قام شريف إكرامي ووليد سليمان، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بالجري حول الملعب، ثم أديا تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل.



ويعاني وليد سليمان من جزع خفيف في الرباط الداخلي للركبة، خلال مشاركته في تدريبات الفريق أمس، فيما يشكو إكرامي من آلام في أنكل القدم، لم يشارك بسببها في تدريبات الفريق الأخيرة.



ويلتقي الأهلي مع طنطا في الثامنة والنصف من مساء اليوم على استاد القاهرة، في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري.