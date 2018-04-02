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حوادث

ضبط 132 مخالفة مرورية وتحصيل 58600 جنيه غرامات فورية بالغربية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:33 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
محمد عبد الخالق
ضبطت مباحث المرور بالغربية اليوم 1132 مخالفة مرورية وتحصيل 58600 جنيه غرامات فورية بطنطا والمحلة.

وتلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مدير مباحث المرور يفيد بنتائج الحملات التى أسفرت فى مجال ضبط المخالفــــات المروريــة حرر (38) سياره بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير و(27) دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و(293) مخالفة على نموذج 125 و(3) سيارات تجاوز خط السير وتم التصالح الحالات التى تم فيها التصالح (812) حالة، مقابل تحصيل مبلغ (58600 جنيه) كغرامات فورية وحررت المحاضر وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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