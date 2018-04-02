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رياضة

نجم ستوك سيتي محذرا محمد صلاح: لا تنتقل لريال مدريد أو برشلونة..وإلا

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:36 م
صدى البلد
خالد طلعت
نصح تشارلي آدم لاعب فريق ستوك سيتي، النجم المصري الدولي محمد صلاح بالبقاء في صفوف ليفربول وعدم الانتقال إلى أحد ناديي القمة في إسبانيا برشلونة أو ريال مدريد.

وقال تشارلي آدم في تصريحات لصحيفة ديلي ستار الإنجليزية: "محمد صلاح لن يجد سهولة في المشاركة أساسيا في حال انتقاله الى ريال مدريد أو برشلونة وستكون فرصه في المشاركة قليلة".

وأضاف: "من الأفضل له البقاء في ليفربول وأتوقع أن ليفربول سيكون قادرا على التتويج بالدوري الإنجليزي في حال بقاء صلاح في صفوفه".

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