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حوادث

أمن الغربية يحرر 11 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:35 م
صورة أرشيفية - حرائق
صورة أرشيفية - حرائق
محمد عبد الخالق
حررت مديرية أمن الغربية اليوم، الاثنين، 11 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات فى حملات مكبرة لإحكام الرقابة والتواجد الشرطي لتأمين أرواح المواطنين على مستوى المحافظة.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء زكريا عباس، حكمدار مديرية الأمن، يفيد بنتائج الحملات الأمنية التى أسفرت فى مجال جهود إدارة الحماية المدنية عن تحرير 4 بلاغات حريق متنوع، و4 مخالفات فى مجال الوقاية من أخطار الحريق، و2 بلاغ مفرقعات (سيارة متروكة)، و1 بلاغ إنقاذ برى (انهيار جزء من منزل)، وحررت المحاضر وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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