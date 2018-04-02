على معلول يخضع لجلسة علاج في «الجيم» بالأهلي

خضع على معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة علاج في «الجيم» على هاش المران الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة للاعبين الذين لن يشاركوا في مباراة طنطا.



وكان الأهلي تسلم أمس الأحد التقارير الطبية الخاصة بمعلول بعد تعرضه للإصابة في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب تونس أمام كوستاريكا في المباراة الودية، ضمن استعدادات المنتخب التونسي لكأس العالم بروسيا 2018.



ويخوض الأهلي مساء اليوم الاثنين مواجهة طنطا ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين للدوري.