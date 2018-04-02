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حوادث

سقوط 2 من قائدي السيارات لاتهامهما بتعاطي المخدرات أثناء القيادة بالغربية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:39 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
محمد عبد الخالق
قامت مديرية أمن الغربية اليوم، الاثنين، بضبط 2 من قائدي السيارات بتهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة على مستوى المحافظة.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء أشرف المرسي، مدير مباحث المرور، يفيد بنتائج الحملات المرورية فى مجال فحص قائدى السيارات فى ثبوت تعاطى المواد المخدرة، فتم فحص 10 من قائدى السيارات أسفرت عن ثبوت إيجابية 2 حالة وفقا للكواشف الاستدلالية، وحررت المحاضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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