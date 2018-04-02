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رياضة

سعد سمير يواصل تدريباته التأهيلية في «الجيم»

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:37 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
يواصل سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته التأهيلية في «الجيم» على هامش مران الغائبين عن مباراة طنطا الذي يقام صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني سعد سمير من إجهاد في العضلة الخلفية بعد عودته من معسكر المنتخب الوطني والذي أقيم بسويسرا، وشارك في مباراة اليونان الودية والتي خسرها الفراعنة بهدف دون رد.

ويواجه الأهلي نظيره فريق طنطا، اليوم الاثنين، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري.

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