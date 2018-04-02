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رياضة

مستبعدو الأهلي أمام طنطا يؤدون مرانا قويا..اليوم

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:37 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الذين لم يتم اختيارهم في قائمة مباراة طنطا، وهم عبد الله السعيد وحسام عاشور ومحمد شريف وأحمد ريان ومحمود الجزار، تدريبات قوية اليوم تحت إشراف سيد معوض مدرب الفريق وأنيس الشعلالي المعد البدني.

اشتمل المران على فقرات بدنية وتدريبات تخصصية، وانتهى بتقسيمة بين اللاعبين.

وحرص سيد معوض مدرب الفريق إيقاف التدريبات لتوجيه اللاعبين نحو تنفيذ بعض الجمل الفنية.

ويلتقى الأهلي في الثامنة والنصف من مساء اليوم مع طنطا، في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري.

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