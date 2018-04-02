الأمريكية ستيفنز تتقدم 3 مراكز في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات

دخلت الأمريكية سلوان ستيفنز قائمة الأفضل في التصنيف العالمي للتنس، الصادر اليوم الاثنين، عن رابطة لاعبات التنس المحترفات، بعد تتويجها بلقب بطولة (ميامي) على حساب اللاتفية يلينا أوستابينكو، التي حافظت على ترتيبها في التصنيف الخامس.



وصعدت ستيفنز (25 عاما) 3 مراكز لتحل تاسعة، بينما خرجت من القائمة اللاعبة الألمانية أنجليكه كيربر، لتحل في المركز الـ 11.



ولا تزال الرومانية سيمونا هاليب، تتصدر الجدول، بفارق 1350 نقطة عن الدنماركية كارولين فوزنياكي.



وفيما يلي قائمة أفضل 10 لاعبات بالتصنيف:

1- الرومانية سيمونا هاليب.

2- الدنماركية كارولين فوزنياكي.

3- الإسبانية جاربيني موجوروزا.

4- الأوكرانية إلينا سفيتولينا.

5- اللاتفية يلينا أوستابينكو.

6- التشيكية كارولينا بليسكوفا.

7- الفرنسية كارولين جارسيا.

8- الأمريكية فينوس ويليامز.

9- الأمريكية سلوان ستيفنز.

10- التشيكية بترا كفيتوفا.