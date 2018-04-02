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الإثنين 02 أبريل 2018 - 05 : 01 م
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برلمان
رئيس البرلمان: أبو شقة سيدفع بحزب الوفد نحو التقدم
الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:37 م
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فريدة على و ماجدة بدوي ومحمود إبراهيم
توجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة للمستشار بهاء أبو شقة، لفوزه برئاسة حزب حزب الوفد، فى الانتخابات التى أجريت الجمعة الماضية.
وأكد عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، أن المستشار بهاء أبو شقة، قيمة وقامة قانونية وعلمية كبيرة سوف تدفع بحزب الوفد إلى المزيد من التقدم وتثرى الحياة السياسية.
وكان المستشار بهاء أبو شقة قد فاز برئاسة حزب الوفد، فى انتخابات أجريت الجمعة الماضية، وسط مشاركة واسعة من الهيئة الوفدية.
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