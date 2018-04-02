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شاهد.. ملثم يطلق وابلا من الرصاص على مجموعة من الأشخاص

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:41 م
صدى البلد
أحمد شريف
أطلق قائد دراجة وابلا من الرصاص، على مجموعة من الرجال كانوا جالسين أمام طاولة بأحد الشوارع في البرازيل، ليلقى عدد منهم مصرعهم في الحال متأثرين بإصابتهم.

ويوضح فيديو نشره موقع الفيديوهات الشهير "لايف ليك"، مجموعة من الرجال يجلسون أمام طاولة وهم يتسامرون، ليدخل عليهم ملثما يقود دراجة نارية ويفتح عليهم النيران في مشهد دموي ودرامي.

فيما لم يذكر تداعيات هذا الحادث وسبب إطلاق النار على تلك المجموعة، خلال جلوسهم بأحد الأحياء الشعبية بالبرازيل .

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