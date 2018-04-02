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حوادث

ضبط 100 كيلو دقيق مدعم بلدي فى حملة تموينية بشوارع الغربية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:36 م
صورة أرشيفية - دقيق
صورة أرشيفية - دقيق مدعم
محمد عبد الخالق
حررت مباحث التموين بالغربية اليوم ضبط 100 كيلو دقيق مدعم بلدي فى حملة تموينية قبل بيعه فى السوق السوداء بالمحلة.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربي إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "ابراهيم م ف" 45 سنة صاحب مخبز سياحى بشارع الترعه بثان المحلة وبحوزته (2) جوال دقيق بلدى مدعم مخصص صرفه للمخابز البلديه زنه الجوال 50 كجم فى المحضر 4462 جنح قسم ثان المحلة 2018 م وباشرت النيابة العامة للتحقيق.

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