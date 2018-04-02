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حوادث

الأطواف الأمنية بالمرج تضبط لصين سرقا 100 ألف جنيه من سيدة

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:40 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
كتب – محمد صبرى
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بشارع التروللي من تلبية استغاثت ربة منزل التى قررت بأنها عقب قيامها بصرف 1000 دولار أمريكي و15 ألف جنيه من بنك بمدينة السلام استقلت سيارة أجرة لتوصيلها لمسكنها.

وعقب نزولها بشارع التروللي فوجئت بقيام شخصين " أدلت بأوصافهما التقريبية" يستقلان سيارة ملاكى بخطف حقيبة يدها وبداخلها المبالغ المالية ولاذا بالفرار ، بتتبع خط سير هروب المتهمين ومن خلال ما أدلت به المجني عليها من أوصاف تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما حقيبة اليد المستولى عليها وبداخلها المبالغ المالية وتبين أنهما عاطلين.

اعترفا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهما بقيامهما بتتبع المجنى عليها عقب صرفها المبلغ المالي وخروجها من البنك واستقلاها سيارة أجرة وأثناء نزولها من السيارة بمكان الواقعة قاما بخطف الحقيبة من يديها باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما.

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