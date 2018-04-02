الأطواف الأمنية بالمرج تضبط لصين سرقا 100 ألف جنيه من سيدة



اعترفا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهما بقيامهما بتتبع المجنى عليها عقب صرفها المبلغ المالي وخروجها من البنك واستقلاها سيارة أجرة وأثناء نزولها من السيارة بمكان الواقعة قاما بخطف الحقيبة من يديها باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما.



تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بشارع التروللي من تلبية استغاثت ربة منزل التى قررت بأنها عقب قيامها بصرف 1000 دولار أمريكي و15 ألف جنيه من بنك بمدينة السلام استقلت سيارة أجرة لتوصيلها لمسكنها.وعقب نزولها بشارع التروللي فوجئت بقيام شخصين " أدلت بأوصافهما التقريبية" يستقلان سيارة ملاكى بخطف حقيبة يدها وبداخلها المبالغ المالية ولاذا بالفرار ، بتتبع خط سير هروب المتهمين ومن خلال ما أدلت به المجني عليها من أوصاف تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما حقيبة اليد المستولى عليها وبداخلها المبالغ المالية وتبين أنهما عاطلين.