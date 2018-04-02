سقوط بلطجى يفرض إتاوات على قائدى سيارات السرفيس بعين شمس

ضبط رجال الامن بالقاهرة "بلطجي" يفرض إتاوات على قائدى سيارات السرفيس بعين شمس وذلك بعد معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقيام عاطل بفرض إتاوات على قائدي السيارات الأجرة بموقف سرفيس خط أحمد عصمت بعين شمس وتحصله منهم على مبالغ مالية إضافية على الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة "كارته " دون وجه حق.



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن، التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه حال قيامه بتحصيل 3 جنيهات عن كل سيارة أجرة داخل الموقف بدون وجه حق وعثر بحوزته على 150 جنيها.



واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بان المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم .

