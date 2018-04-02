ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

أبو شقة: الوفد سيظل ظهيرا للدولة الوطنية ومدافعا عنها

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:40 م
صدى البلد
فريدة علي وماجدة بدوي ومحمود إبراهيم
ثمن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، التهانى والتحية التى تلقاها من نواب البرلمان، ورئيس المجلس، الدكتور على عبد العال، مؤكدا على أن حزب الوفد كان ومازال وسيكون رافعا راية الديمقراطية ومؤديا دوره الوطنى.

وأكد أبو شقة في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن الوفد سيظل مدافعا عن الديمقراطية والدستور والحريات والحقوق التى نظمها الدستور، وسيكون لاعبا قويا على المسرح السياسى فى الفترة القادمة عملا بالمادة 5 من الدستور.

وقال رئيس حزب الوفد : " سنعمل كما كنا دائما بثوابت حزب الوفد - ومبادئه ومواقفه، فى أنه ظهيرا للدولة الوطنية، ومدافعا عنها، ومدافعا عن الدستور والديمقراطية، وحقوق وحريات وأمن وشرف المواطن ".

ترشيحاتنا

كلوب لإدارة ليفربول: ديمبلي شرط الاستغناء عن صلاح

«مستشفى أطفال المنصورة» تكشف تفاصيل إجراء جراحة معقدة لفصل توأم.. فيديو

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي

إصابة مواطن مصري بطلق ناري على سبيل الخطأ بالكويت

تركيا تفرض زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي

مدرب المقاولون: انتقال نجم دجلة للزمالك أفضل للجميع

اليوم .. مركز التسوية يحسم مصير بطلان انتخابات نادى الزمالك

تعرف على موعد مباراة الأهلى أمام طنطا والقنوات الناقلة

احترس .. 10 أضرار كارثية تصيب جسمك بسبب السكر

رسميا.. bein sports تعلن أسعار مشاهدة كأس العالم فى مصر

القبض على المتهم الرئيسي فى واقعة «الحاجة سعدية»

انقلاب «مقطورة» من أعلى محور المريوطية بالطريق الدائري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسيوط تستقبل وفدًا ألمانيًا يزور معالمها السياحية.. صور

شاهد.. غادة عادل بإطلالتين فى أحدث جلسة تصوير

وزيرا التنمية المحلية والتضامن يفتتحان القمة الأولى للقادة المصريين لتحسين الأداء.. صور

احترس .. 10 أضرار كارثية تصيب جسمك بسبب السكر

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة «الحذاء الذهبي» في أوروبا بـ 29 هدفا

فيديو

«نقل النواب»: لوحة معدنية خاصة لـ «أوبر» و«كريم» و2 مليون جنيه ضرائب.. فيديو
تفاصيل تعاون يابانى مصرى لبناء محطة شمسية بالخلايا الفوتوفوطية..فيديو
خبير دستوري: الحكومة غير ملزمة بتقديم استقالتها قبل بدء الفترة الرئاسية الجديدة.. فيديو
شاهد.. أحمد شيبة يهدى أغنية «تحيا مصر» للداخلية
خبير دستوري: 3 طرق لإخطار الرئيس الفائز في انتخابات الرئاسة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟