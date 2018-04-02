أبو شقة: الوفد سيظل ظهيرا للدولة الوطنية ومدافعا عنها

ثمن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، التهانى والتحية التى تلقاها من نواب البرلمان، ورئيس المجلس، الدكتور على عبد العال، مؤكدا على أن حزب الوفد كان ومازال وسيكون رافعا راية الديمقراطية ومؤديا دوره الوطنى.



وأكد أبو شقة في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن الوفد سيظل مدافعا عن الديمقراطية والدستور والحريات والحقوق التى نظمها الدستور، وسيكون لاعبا قويا على المسرح السياسى فى الفترة القادمة عملا بالمادة 5 من الدستور.



وقال رئيس حزب الوفد : " سنعمل كما كنا دائما بثوابت حزب الوفد - ومبادئه ومواقفه، فى أنه ظهيرا للدولة الوطنية، ومدافعا عنها، ومدافعا عن الدستور والديمقراطية، وحقوق وحريات وأمن وشرف المواطن ".