"ثقافة المنيا" تحتفى باليوم العالمي للكتاب وعيد الأم

احتفل فرع ثقافة المنيا التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى، باليوم العالمى للكتاب، على مسرح مديرية التربية والتعليم.



وتضمن الاحتفال فقرة فنية للطفل، أعقبها تكريم الفائزين فى مسابقة مبدعى المستقبل بعنوان "محافظتى جميلة" والتى نفذت بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة العامة للموهوبين بوزارة التربية والتعليم، حيث جاءت موضوعات المسابقة فى مجالات "إلقاء الشعر، القصة، المقال، الرسم".



وفاز فيها 37 متسابقا منح كل فائز شهادة تقدير، وكذا المشرفين القائمين على نجاح هذا النشاط في حضور أهم شخصيات المحافظة، وتنشر أعمال الفائزين في سلسلة كاتب ورسام التابعة للهيئة.



كما احتفل القصر بعيد الأم، فقدمت فرقة نيوداى للغناء والشعر بقيادة الفنان الشاعر عباس سيد عباس مجموعة من عروضها الفنية، واختتم الحفل بأوبريت "شكرًا يا مصر".



