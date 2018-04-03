ثقافة دمياط يحتفل بيوم اليتيم وشم النسيم



يقيم فرع ثقافة دمياط التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية خلال شهر إبريل الجاري.



ففي يوم 3 إبريل تعقد محاضرة عن "فضل كافل اليتيم" ببيت ثقافة السرو، ندوة عن كتاب "التكفير والإرهاب والعنف" بمكتبة كفر المياسرة وبنفس المكان تقام مسابقة فنون تشكيلية في الرسم عن مظاهر الإحتفال بأعياد الربيع وتحرير سيناء، ورشة تزيين سلال البيض وعمل زينة أعياد الربيع يومي 3، 4 إبريل في الخامسة مساء، ندوة دينية بعنوان "متي تقبل صلاتك" بمكتبة كفر المنازلة وبقصر ثقافة دمياط الجديدة تقام ورشة فنية احتفالًا بشم النسيم خلال الفترة 3- 5 إبريل.



ويوم 4 إبريل يعقد بيت الزرقا ندوة عن "يوم اليتيم والإحتفال وحده لا يكفي"، وببيت السرو يقام لقاء ثقافي لإحدى المدارس الإعدادية يتضمن ندوة حول كتاب "النحلة تسبح لله" ومسابقة ثقافية.



