قصر ثقافة المنيا يستضيف فريق أحلى شباب

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة المنيا التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى محاضرة بعنوان استخدام اللغة الإنجليزية فى المقابلة الشخصية "الانترفيو" وذلك بالتعاون مع "فريق أحلى شباب " وذلك بقاعة المحاضرات بالقصر.



وقدمها مدرب التنمية البشرية مصطفى أسامة، تناول فيها معنى "الإنترفيو" وكيفية اجتياز تلك الاختبارات باستخدام اللغة الإنجليزية فى إتمام المقابلة كما قدم المدرب عدد من النصائح والملاحظات الهامة قبل الرد على كل سؤال وعرض أكثر من إجابة منطوقة ومكتوبة باللغة الانجليزية منها إجابات قصيرة وأخرى طويلة للرد على كل سؤال.



وأوضح كيفية الرد بذكاء على اسئلة المقابلات بطريقة ناجحة والتفوق على الغير ممن لا يعرفون ماذا سيقابلون من اسئلة.



وأكد على ضرورة التحضير للمقابلة بالأسئلة المتوقعة ومعرفة كيفية الرد عليها وماذا يجب الرد به والتحدث فيه وما لا يجب قوله، وذلك باعتباره أمرًا مهما جدا للفوز بوظيفة المستقبل، بالإضافة إلى معرض الكتاب الدائم بالقصر والذي يضم مجموعة متميزة من إصدارات الهيئة.

