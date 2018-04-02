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فن

فرقة رضا تقدم عرضا جماهيريا علي مسرح دار أوبرا دمنهور

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:21 م
صدى البلد
سمر سعد
قدمت فرقة رضا عرضا جماهيريا علي خشبة مسرح دار أوبرا دمنهور،و قوبلت لوحاتها الإبداعية بالتصفيق الحار والهتاف بين كل لوحة وأخري بحضور د. عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية والفنانة ماجدة إبراهيم مدير عام فرقة رضا والفنان القدير سامي نوار خبير الفنون الشعبية بالقطاع .

حيث قدم نجوم الفرقة عروضهم في شكل مبهج وساحر وبروح معنوية عالية ، ومن بين اللوحات قدم نجوم الفرقة وأبطالها لوحة " الأقصر بلدنا " ، الحجالة ، المراكبي ، التحطيب ، الكرنبة ، الموشح ، الاسكندراني ، الفلاحي ، التنورة ، النوبة ، وغيرها من اللوحات التي تمايل معها الجمهور وتراقص .

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