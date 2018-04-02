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«ترعة النجارين بمسارة» تهدد أرواح المواطنين بأسيوط.. الأهالي: كثرة القمامة أدت إلى جفاف المياه.. والفلاحون يعانون لعدم استطاعتهم ري الأراضي الزراعية.. صور

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:11 م
ترعة النجارين بمسارة
ترعة النجارين بمسارة
زياد السويفي
  • «ترعة النجارين بمسارة» تهدد أرواح المواطنين بأسيوط
  • مواطنون: المسئولون بالري يتجاهلون القرية ولا يهتمون بشكاوى الأهالي
  • ترعة النجارين مصدر لكل أنواع التلوث والقمامة
  • لا توجد مياه بها لري الأراضي الزراعية
  • ظروف الفلاحين «صعبة».. ويصعب عليهم إقامة ماكينات ري ارتوازية

تشهد قرية مسارة بمركز ديروط محافظة أسيوط، حالة من التقصير والإهمال في الخدمات؛ ما جعل المواطنين في حالة معاناة متواصلة.

وأكد أهالي القرية لـ «صدى البلد» أن المسئولين بمديرية الري والموارد المائية بالمحافظة يتجاهلون القرية ولا يهتمون بشكاوى المواطنين أو وضع حلول لمشاكلهم التي تزداد يومًا بعد يوم، وكذلك تجاهل المسئولين بالوحدة المحلية للقرية ومجلس المدينة.

وقال صابر عبد التواب عبد البصير، أحد المواطنين بالقرية، إن ترعة النجارين بقرية مسارة بحرى البلد مصدر لكل أنواع التلوث، حيث توجد بها كل المهملات، مشيرًا إلى أن المياه لا تمر بالترعة على الإطلاق لري الأرض التي يعتمد المزارعون عليها.

وأضاف عبد البصير أن الكثير من المواطنين يقوم بإلقاء القمامة بها بعد جفاف المياه منها، ما جعل الروائح الكريهة وبعض الحشرات الضارة تخرج مها ويتخوف بعض المنازل القريبة من الترعة منها ويعيشون معاناة دائمة ولا يجدوا من يستغيثون به لنجدتهم.

وناشد علي حسين، أحد سكان القرية، المسئولين، النظر إلى مشاكل القرية، ووضع حلول لهذه المشكلة بشكل خاص؛ لأن الزراعة تعتمد عليها وظروف المواطنين الفلاحين صعبة؛ ما يصعب عليهم إقامة ماكينات ري ارتوازية يعتمدون عليها بعيدًا عن الترعة التي تجاهلها المسئولون.

وقال: "ذهبنا للمسئولين وقدمنا شكاوى عديدة وقامت لجان مختصة بالمعاينة، ولكن الأمر قائم على الإهمال ولن يتم اتخاذ اللازم حتى الآن منذ سنوات".

وأكدوا أن الوحدة المحلية بقرية مسارة في حالة تقصير شديد يشهده كل المواطنين بالقرية والقرى المجاورة التي تتبع هذه الوحدة التي تعد آمالا وأحلاما لتلبية خدمات المواطنين الذين لا يستطيعون إيصال صوتهم للمسئولين لاتخاذ اللازم والحصول على حقوقهم من هذا التقصير الذي يهدم الدولة والمواطن.
«ترعة النجارين بمسارة» تهدد أرواح المواطنين بأسيوط.. الأهالي: كثرة القمامة أدت إلى جفاف المياه.. والفلاحون يعانون لعدم استطاعتهم ري الأراضي الزراعية.. صور
«ترعة النجارين بمسارة» تهدد أرواح المواطنين بأسيوط.. الأهالي: كثرة القمامة أدت إلى جفاف المياه.. والفلاحون يعانون لعدم استطاعتهم ري الأراضي الزراعية.. صور
«ترعة النجارين بمسارة» تهدد أرواح المواطنين بأسيوط.. الأهالي: كثرة القمامة أدت إلى جفاف المياه.. والفلاحون يعانون لعدم استطاعتهم ري الأراضي الزراعية.. صور
«ترعة النجارين بمسارة» تهدد أرواح المواطنين بأسيوط.. الأهالي: كثرة القمامة أدت إلى جفاف المياه.. والفلاحون يعانون لعدم استطاعتهم ري الأراضي الزراعية.. صور
«ترعة النجارين بمسارة» تهدد أرواح المواطنين بأسيوط.. الأهالي: كثرة القمامة أدت إلى جفاف المياه.. والفلاحون يعانون لعدم استطاعتهم ري الأراضي الزراعية.. صور

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