ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

الصين تفتح النار ضد ترامب.. وتفرض تعريفة على 128 واردات أمريكية بقيمة إجماليها 3 مليارات دولار سنويا.. الرئيس الأمريكي الأكثر تضررا من رد فعل بكين

الإثنين 02/أبريل/2018 - 04:00 م
الرئيس الصيني والامريكي
الرئيس الصيني والامريكي
على صالح
  • اندلاع حرب تجارية شاملة بين الصين وأمريكا
  • الصينيون فرضوا التعريفات الجديدة على الواردات الأمريكية
  • ترامب يتهم الصينين بسرقة الوظائف الأمريكية

أثارت تدابير الحماية الاقتصادية التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب المخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة بعد أن ردت الصين بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على 128 واردات أمريكية بقيمة إجماليها ثلاثة مليارات دولار في السنة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أكد أنه قبل ساعات من فتح أسواق الأسهم الأمريكية اليوم، الاثنين، بدأ الصينيون فرض التعريفات الجديدة على الواردات الأمريكية بما في ذلك لحم الخنزير والألومنيوم الخردة.

كما أشارت صحيفة افتتاحية "جلوبال تايمز" التي نشرها الحزب الشيوعي الصيني إلى إمكانية حدوث حرب تجارية كاملة، على الرغم من أن بكين وواشنطن لم تفترحا علنا ​​أنهما في حرب تجارية.

وقد تم الإعلان عن الافتتاحية التي تم نشرها بعد ساعات من زيادة الرسوم يوم الأحد.

وأضافت أنه إذا كانت الولايات المتحدة قد اعتقدت أن الصين لن تقوم بالرد أو أنها ستتخذ إجراءات مضادة رمزية، يمكنها الآن أن "تقول وداعًا لهذا الوهم".

وجاء في الافتتاحية أن "الساسة الأمريكيين يدركون بشكل أفضل عاجلا وليس آجلا أن الصين لن تقدم أبدا إذا شنت الولايات المتحدة حربا تجارية".

وبالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي تبلغ 25 في المائة على لحوم الخنازير والألومنيوم الخردة، فإن التدابير الجديدة تشمل 15 في المائة من الرسوم الجمركية على التفاح واللوز، ما يزيد احتمال إصابة المناطق الزراعية، التي صوّت العديد منها لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وأرسل المزارعون الأمريكيون ما يقرب من 20 مليار دولار من البضائع إلى الصين في عام 2017، وأرسلت صناعة الخنازير الأمريكية 1.1 مليار دولار من المنتجات، حتى قبل إعلان الإجراءات الصينية، كان بعض المزارعين الأمريكيين في مناطق التصويت في ترامب يخبرون "إندبندنت" عن مخاوفهم من حرب تجارية.

وأعلنت الحكومة الصينية، التي أعلنت عن إجراءاتها المضادة، أن واردات البلاد من المنتجات الأمريكية الـ 128 التي تأثرت بالتعريفات الجديدة بلغت في مجملها 3 مليارات دولار (2.1 مليار جنيه استرليني) في العام الماضي.

كما أوضح أنه كان ينتقم من ترامب بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألومنيوم من 23 مارس.

وكثيرا ما اتهم ترامب الصين بسرقة الوظائف الأمريكية من خلال الممارسات التجارية غير العادلة، وبينما وقع على أمر التعريفة الجمركية، قال إنه كان يفي بوعد حملة لعمال الصلب الأمريكيين الذين صوتوا لصالحه.

غير أن الزعماء الأجانب حذروا من أنه يخاطر ببدء حرب تجارية، وقال كل من الصين والاتحاد الأوروبي إنهما سينتقمان بسبب ضرائب الاستيراد الخاصة بهما.

ويأتي رد الصين بعد 11 يومًا من كشف ترامب عن خطة لفرض تعريفة جديدة تصل إلى 60 مليار دولار على السلع الصينية.

وكما أعلنت الحكومة الصينية عن التعريفات الجديدة في وقت متأخر من ليلة الأحد، فقد انتقدت طريقة دمج ترامب مع إجراءاته المصنوعة من الفولاذ والألمنيوم مع وعد بإعفاءات "أصدقاء حقيقيين" مثل أستراليا، ولكن ليس للصين.

وادعت وزارة التجارة الصينية أن هذا "انتهك بشكل خطير" مبادئ عدم التمييز المنصوص عليها في قواعد منظمة التجارة العالمية، كما أضر بمصالح الصين.

في ربط زيادات التعريفات الخاصة بهم إلى ترامب برفع رسوم الصلب والألومنيوم، ترك الصينيون أيضا إمكانية أن يتخذوا المزيد من الإجراءات ردا على خطة الرئيس الأمريكي لفرض رسوم تصل إلى 60 مليار دولار في التعريفات الجديدة.

وفي مقال رأي اليوم، الاثنين، حذرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) من أن خطط ترامب لهذه الإجراءات التجارية الإضافية كانت "مقامرة مدمرة للذات" من شأنها أن تضر بالاقتصاد الأمريكي.

ترشيحاتنا

سعر خيالى لفستان إليسا.. صور

محمد صلاح يواصل مطاردة رياض محرز لاقتناص لقب هداف العرب

رسميا.. bein sports تعلن أسعار مشاهدة كأس العالم فى مصر

عليك تناول الحلبة الخضراء خلال شم النسيم.. لهذا السبب

وزير التنمية المحلية لـ «نائب»: «اللي يقول إني غلط هضربه بالجزمة»

بعد قليل.. إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية

بدء مؤتمر «الهيئة الوطنية» لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.. فيديو

أول تعليق من رئيس وزراء إثيوبيا الجديد على سد النهضة

القبض على المتهم الرئيسي فى واقعة «الحاجة سعدية»

مفاجآت فى تشكيل الأهلى أمام طنطا.. تعرف عليها

كلوب لإدارة ليفربول: ديمبلي شرط الاستغناء عن صلاح

الكشف عن فرضية جديدة لتسمم الجاسوس الروسي وابنته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مسيرات عمال المحلة فرحا بفوز "السيسي" في انتخابات الرئاسة

الرئيس السيسي يتابع نتيحة الانتخابات الرئاسية من مقر حملته الانتخابية

وزيرة الثقافة تزور مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي في شرم الشيخ..صور

سعر خيالى لفستان إليسا.. صور

وزير الري: مصر تعمل دائمًا لدفع عجلة التنمية بدول حوض النيل.. صور

فيديو

موسى مصطفى موسى: السيسي هو الرجل المناسب لاستكمال المسيرة.. فيديو
شاهد.. أول تعليق من موسى مصطفى موسى بعد إعلان نتيجة الانتخابات
أحمد موسى يطلق هاشتاج «#مصر بتفرح» بعد فوز الرئيس السيسي بولاية ثانية.. فيديو
أحمد موسى: "شكرا لكل من شارك في الانتخابات حتى بإبطال صوته".. فيديو
«الوطنية للانتخابات»: فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية بـ 97%.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟