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قصة شابة لازمت الفراش حتى الموت لعدم اعتراف الأطباء بمرضها

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:26 م
صدى البلد
أحمد شريف
قضت سيدة في ريعان شبابها آخر 3 سنوات، من عمرها ملازمة للفراش، في ألم شديد ، بسبب مرض غامض لا يصدق الخبراء وجوده.

كانت "مريان" كروفتس تزن أقل من 38 كيلو، عندما توفيت في 23 مايو من العام الماضي ، بعد 10 أيام من بلوغها سن 21.

وعانت مريان من التهاب النخاع الشوكي الشديد، المعروف بأسم "أم اي"، "مرض عصبي"، يقال إنه يؤثر على ما يصل إلى 17 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

ورغم كثرة الحالات يعتقد بعض الخبراء في مهنة الطب أن هذا المرض حقيقي، حسب ما ذكره موقع "الأخبار المسائية في مانشستر".

وروت والدة "مريان" بشجاعة عذابها عندما شاهدت ابنتها تفقد حياتها ببطء أمام عيونها، آملة أن يرفع كابوس العائلة الوعي بالمرض الغير معترف به.

وتقول "كلير"، أن أول علامة بينت انه هناك شئ غير طبيعي بابنتها، حينما ظهر تورم شديد حول وجهها ويديها وقدميها، وهي بعمر 15 عاما. واعتقد حينها الأطباء بمدرسة أولدر هيل الثانوية أن "ميرين " قد تكون مصابة بعدوى وتحتاج إلى مضادات حيوية، لكن الأعراض ساءت، ثم بدأت التلميذة تعاني من تعب شديد ، في علامة واضحة لمرض "أم أي".

ومع ازدياد أعراضها سوءًا ، خضعت مريان لعدة تقييمات للصحة العقلية، حيث اعتقد الأطباء أن المرض قد يكون نفسيًا، وهو خطأ شائع بين مرضى الـ"أم أي".

ومع ذلك، من خلال أبحاثها الخاصة ، بدأت كلير تشك في أن أبنتها "مريان" قد يكون لديها مرض "إم إي" ، مما أشعرها بأنها "تختنق حتى الموت" لصعوبة علاج هذا المرض.

وظلت ميرين تعاني لفترة طويلة حتى ضعف جسدها وظلت ملازمة الفراش في أخر أيامها، حتى فرقت الحياة، وسط عائلتها المكلومة التي لا تزال تعيش كابوس عانوا منه لسنوات.

قصة شابة لازمت الفراش حتى الموت لعدم اعتراف الأطباء بمرضها
قصة شابة لازمت الفراش حتى الموت لعدم اعتراف الأطباء بمرضها
قصة شابة لازمت الفراش حتى الموت لعدم اعتراف الأطباء بمرضها

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