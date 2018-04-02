المقاصة يستعيد محمود وحيد أمام سموحة بالدورى الممتاز

قرر نادى الوحدة الإماراتى عدم مشاركته رسميًا فى البطولة العربية 2018، التى تستضيفها المغرب، بعدما عُرض على إدارة النادى المشاركة فى البطولة للعام الثانى على التوالى.



وأكد مسئولو النادى الإماراتى على الاعتذار عن المشاركة بعد وصول عرض رسمى إليه من جانب الاتحاد العربى للعبة خلال الأيام الماضية.



وكان الأهلى والزمالك والإسماعيلى أعلنوا مشاركتهم فى البطولة العربية المقرر إقامتها خلال الصيف المقبل عقب انتهاء منافسات كأس العالم مباشرة.