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رياضة

"عقدة 12 عاما" تطارد الزمالك قبل مواجهة الدراويش بالإسماعيلية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:11 م
الزمالك والإسماعيلى
الزمالك والإسماعيلى
عمرو الحلوانى
يستضيف الإسماعيلي نظيره الزمالك اليوم الإثنين، في مواجهة مرتقبة في إطار الجولة الـ 30 من عمر الدوري المصري.

ويدخل الإسماعيلي، اللقاء منفردا بالمركز الثاني برصيد 56 نقطة أما الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

وتحمل مباراة اليوم على ملعب الإسماعيلية، عقدة للزمالك، على مدار ما يقرب من 12 عاما، فشل خلالها الزمالك، في تحقيق الفوز على الإسماعيلي، خارج الديار.

وجاء آخر فوز حققه الزمالك على الإسماعيلي في الدور الثاني لموسم 2006-2007، عندما فاز الزمالك تحت قيادة كاجودا، بهدف دون رد، سجله مجدي عطوة.

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