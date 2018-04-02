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وزير الري: حساسية مصر في "سد النهضة" تتمثل في عدم التنسيق مع دول المصب.. صور

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:13 م
وزير الري في ندوة
وزير الري في ندوة غرفة التجارة الأمريكية
شارك، صباح اليوم، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والريفي فعاليات ندوة "إستراتيجية مصر لإدارة الموارد المائية والري"، وذلك بحضور العديد من القيادات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء المياه، وعدد من السفراء الأجانب والإعلاميين والمهتمين بالشأن المائي، والتى نظمتها "غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة".

أكد الدكتور عبد العاطي خلال كلمته على التحديات المائية التي تواجه مصر والمتمثلة في محدودية حصة مصر من مياه النيل، وازدياد الفجوة الغذائية والحاجة لتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك ارتفاع الاستثمارات المطلوبة لضمان جودة أداء منظومة شبكتي الري والصرف، فضلًا عن التعديات المستمرة على الشبكة والحاجة إلى تعظيم الاستفادة والانتفاع الأمثل بمنافع الري والحفاظ عليها.

كما أشار إلى أن الزيادة السكانية والتي بلغت نحو 104 ملايين نسمة فى ظل محدودية حصة مصر من مياه النيل والتى تعد من أهم التحديات التى تواجه مصر فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر على 97% من مواردها خارج حدودها، فى حين تبلغ إجمالى الاحتياجات المائية لسد حاجة قطاعات الدولة المختلفة أكثر من 114 مليار م3، وذلك لتلبية حاجة الزراعة والصناعة وأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية، فى حين لا تتعدى مواردنا المتجددة الا من نهر النيل وقليل من مياه الأمطار والمياه الجوفية بإجمالي كمية محدودة تصل إلى 60 مليار م3، الأمر الذي يشكل عجزا مائيا يبلغ أكثر من 54 مليار م3، يتم تغطيته من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بما يناهز 20 مليار م3، والتى تمثل نحو 33% من إجمالى المياه المتجددة ويتم استيراد احتياجات الدولة من السلع الغذائية بما يعادل 34 مليار م3.. موضحًا ان مصر تعد من أعلى دول العالم استيرادًا للقمح.

وفى اطار الوضع الراهن لملف سد النهضة، تطرق الدكتور عبد العاطي إلى الوضع الراهن للمباحثات الثلاثية مع كل من السودان وإثيوبيا، مضيفًا أن مصر تعمل دائمًا لدفع عجلة التنمية بدول حوض النيل لإيمانها بأن ذلك سينعكس بالايجاب على الاستقرار فى مصر.

وأشار إلى قيام مصر بالتعاون مع بعض دول حوض النيل فى بناء السدود وعلى رأسها أوغندا وإثيوبيا والسودان طيلة السنوات الماضية وذكر سيادته امثلة على هذه السدود: (سد جبل الأولياء، ومروى، عطبره وستيت فى السودان – سد تيكيزى فى اثيوبيا – سد اوين بأوغندا) كما تعمل مصر جاهدة فى مجال رفع القدرات الفنية لأبناء دول حوض النيل.

وأضاف أن حساسية مصر من سد النهضة ترتكز على التصرف الأحادي دون تنسيق مع دول المصب، مؤكدا على الالتزام السياسي لمصر للتوصل إلى اتفاق عادل، لافتا إلى استراتيجية الوزارة في مجال إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من الهدر والتلوث والتي ترتكز على أربع تاءات تتجسد في (تنقية - ترشيد - تنمية - تهيئة).
وزير الري: حساسية مصر في "سد النهضة" تتمثل في عدم التنسيق مع دول المصب.. صور
وزير الري: حساسية مصر في "سد النهضة" تتمثل في عدم التنسيق مع دول المصب.. صور
وزير الري: حساسية مصر في "سد النهضة" تتمثل في عدم التنسيق مع دول المصب.. صور

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