«دعم مصر»: الأفضل لوزير التنمية المحلية أن يستقيل قبل سحب الثقة منه..فيديو

أكد النائب مجدي مرشد الأمين العام لإئتلاف دعم مصر، أن هناك حالة من الغليان داخل بالبرلمان بعد تصريحات اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، التي اعتبروها إساءة بالغة في حق مجلس النواب، وطالبوا بضرورة إقالته وسحب الثقة منه وعدم انتظار التعديل الوزاري.



وأضاف "مرشد" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي "أحمد موسى"، اليوم الأثنين، أن هناك حالة سخط بين نواب البرلمان ضد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، بعد إهانته للهيئة التشريعية الأولى بعدما سرب له فيديو يقول فيه إن يرمي كل الطلبات التي تأتي له من أعضاء مجلس النواب في القمامة، ما أدى إلى ثورة غضب داخل البرلمان.



وطالب الأمين العام لائتلاف دعم مصر، اللواء ابو بكر الجندي وزير التنمية المحلية بتقديم إستقالته قبل أن يضطر المجلس لسحب الثقة منه فالأفضل أن يتقدم هو بإستقالته طالما أنه لا يستطيع التحكم في كلماته.

