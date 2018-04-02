خالد الغندور: مصطفى فتحي لن يلعب في مصر سوى للزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، تكفل بعلاج مصطفى فتحي لاعب فريق التعاون السعودي بألمانيا بعد الشكوك حول إصابته بالرباط الصليبي.



وأضاف خالد الغندور، في برنامجه "الكرة في ملعبك" عبر اثير "شعبي إف إم"، أن الاشاعات الخاصة باللاعب بألمانيا أظهرت إصابته ببعض الالتهابات الطفيفة وتم علاجها، وعاد للمشاركة بمران الفريق، وقريبا سيشارك أساسيا مع الفريق.



وأشار إلى أن اللاعب يتواصل مع محمود فايز مدرب المنتخب القومي الأول لكرة القدم، حيث يتم متابعته باستمرار حتى ينضم لمعسكر المنتخب بمايو.



واختتم الغندور حديثه مؤكدا أن مصطفى فتحي لن يلعب في مصر سوى للزمالك ومن الصعب رحيله للأهلي على الرغم من تكفل رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية بعلاجه، ولكن مشاكله في الزمالك تحول دون عودته حاليا.



