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حوادث

إزالة 186 حالة تعد على أراض زراعية واملاك دولة في 7 محافظات

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:10 م
تعديات علي الاراضي
تعديات علي الاراضي
مصطفى الرماح - اسلام مقلد
وجهت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الشرقية، المنوفية، الغربية، الدقهلية) حملات أمنية مكبرة لتأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة.

جاء ذلك إستمرارًا لمواصلة الجهود الأمنية المبذولة لمعاونة الأجهزة الإدارية والتنفيذية لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .. وذلك على النحو التالى:-

ففى مديرية أمن البحيرة تم تنفيذ إزالة 63 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وفى مديرية أمن كفرالشيخ تم تنفيذ إزالة 38 حالة تعد متنوعة، وفى مديرية أمن سوهاج تم تنفيذ إزالة 38 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وفى مديرية أمن الشرقية تم تنفيذ إزالة 23 حالة تعد على الأراضى الزراعية.

وتم فى مديرية أمن المنوفية تنفيذ إزالة 16 حالة تعد متنوعة، وفى مديرية أمن الغربية تم تنفيذ إزالة 8 حالات تعد متنوعة، وفى مديرية أمن الدقهلية تم تنفيذ إزالة تعديات على بحيرة المنزلة بمساحة 6 أفدنة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجار إستمرار الحملات.

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