الصحة: صرف علاج فيروس سي لـ 13200 مواطن في مبادرة الرئيس‎

قال الدكتور يحيى الشاذلي، نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، المنسق العام لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس «سى 2020 ان اجمالي من تم فحصهم في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن القوافل بلغ حتي اليوم 528 الفا و200 مواطن.



وأضاف الشاذلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اجمالي ما تم اكتشاف المرض لديهم 95 الفا و 400 حالة بينما بلغ عدد المصابين بالفيروس 29 الفا و509 حالات وتم صرف العلاج لـ 13 الفا و200 مواطن.

