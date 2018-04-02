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حوادث

تأجيل محاكمة رجل الأعمال مجدى يعقوب فى قضايا شيكات لجلسة 6 مايو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:13 م
محاكمة
محاكمة
رامي المهدي
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رجل الأعمال مجدي يعقوب، لمديونياته مع بنك مصر، لجلسة 6 مايو لإنهاء إجراءات التسوية بين الطرفين .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي، وشادي رفقي عبد الفتاح.

يذكر أن بنك الإسكندرية قد أصدر شهادة إبراء ذمة مالية لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، إحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال مجدى يعقوب ، وذلك فى إطار إنهاء التسويات المتعلقة بالمديونيات القديمة لرجل الأعمال مع البنوك.

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