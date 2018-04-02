انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية

أعلن الدكتور السيد عوض السيد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية عن بدء الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية يوم 10/4/2018 على مستوى مراكز ومدن وقري المحافظة ، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير التحصينات الوقائية.



فيما أوضح مدير مديرية الطب البيطري عن عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدي خطورتها على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتنجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.



من جانبه شدد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية على ضرورة إنجاح تلك الحملة وذلك من خلال توفير التسهيلات التي تضمن تحقيق أهداف الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم كافة الخدمات للمواطنين بقدر عالي من الإحترافية لرفع أي معاناة عن كاهل الفلاح والعمل على تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة وتذليل كافة العقبات التي تحول دون الرقي بالثروة الحيوانية.



