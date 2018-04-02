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اقتصاد

جمارك الإسكندرية: 2.9 مليار جنيه قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها خلال مارس الماضي

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
قامت جمارك الإسكندرية خلال شهر مارس 2018 بالإفراج عن 8108 سيارة ركوب ملاكى موديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليارا و870 مليون جنيه، يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات عمرو الجارحى وزير المالية وحرصا من مصلحة الجمارك المصرية على سرعة أداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن اجراءات الافراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين.

وقد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 269 مليونا و 434 ألف جنيه كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 336 مليونا و57 ألف جنيه فيما بلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليونا و50 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 680 مليونا و542 ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 518 مليونا و334 ألف جنيه.

كما أفرجت جمارك الإسكندرية عن 512 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 436 مليونا و462 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 13 مليونا و635 ألف جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مبلغ 63 مليونا و 13 ألف جنيه ، وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات 76 مليون و 648 ألف جنيه ، فيما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 42 مليونا و568 ألف جنيه.

إضافة إلى الإفراج عن 641 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة بلغت 601 مليون و333 ألف جنيه، وقد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 23 مليون و196 ألف جنيه وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 67 مليونا و 143 ألف جنيه ، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة عنها 90 مليون و 339 ألف جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 17 مليون و151 ألف جنيه.

وكذلك تم تحصيل رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية بمبلغ 65 مليون جنيه.

وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس لعام 2018 حوالى 2 مليار و908 ملايين جنيه، وإجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها حوالى 306 مليون و265 ألف جنيه وإجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل حوالى 466 مليون و214 ألف جنيه وإجمالي رسم التنمية 75 مليونا و50 ألف جنيه وإجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة حوالى 912 مليون و534 ألف جنيه، وإجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير حوالى 578 مليون و 53 ألف جنيه.

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