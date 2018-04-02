وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع بيلاروسيا

استقبل، اليوم الاثنين، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظيره البيلاروسي، سيرجي بوبكوف، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة لمصر تستغرق يومين.



تأتى هذه الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات المصرية البيلاروسية من تطورات إيجابية في أعقاب زيارة رئيس بيلاروسيا لمصر في منتصف يناير 2017، حيث أبدت الحكومتان اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التعاون في العديد من المجالات، ومنها مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



تم خلال اللقاء بحث سبل دفع فرص التعاون في مجال الأمن السيبراني، وتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء القدرات، وصناعة الإلكترونيات، ومجالات الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة الى المناطق التكنولوجية، والبحوث والتطوير وغيرها.



ورحب المهندس ياسر القاضي، بـ بوبكوف والوفد المرافق له، وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين في كافة المجالات، وحرص القيادة السياسية في البلدين على فتح افاق جديدة للتعاون بما يعود بالنفع على شعوب البلدين، كما اعرب عن رغبته في التعاون بين الشركات المتخصصة في بيلاروسيا مع نظرائهم في مصر بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من مناخ الاستثمار الذي توفره الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب للاستثمار في هذا القطاع الواعد، وتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات ذات الصلة.



ومن جانبه أكد سيرجي بوبكوف على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة حيث أبدى رغبته في دعم التعاون المشترك في مشروعات تدريب وتأهيل الكوادر الاحترافية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، ودعم الابداع التكنولوجي، والصناعات التكنولوجية المتخصصة، وتبادل الرؤى والخبرات في مجالات المناطق التكنولوجية، والأمن السيبراني.



في هذا الإطار، تم توقيع اتفاقية للتعاون العلمي بين المعهد القومي للاتصالات والأكاديمية البيلاروسية للاتصالات، في مجال التعاون العلمي والتعليمي بهدف المشاركة في مشروعات بحثية وعلمية ذات صلة وتبادل الخبرات العلمية والتربوية المرتبطة بهذا المجال.



وقام وزير الاتصالات والمعلوماتية البيلاروسي والوفد المرافق له بجولة تفقدية بالقرية الذكية، وذلك للوقوف عن قرب على التطورات التي تشهدها مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ومن المقرر ان يشهد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل ، غدًا توقيع اتفاقية بين كل من وزارتي الاتصالات في كل من مصر وبيلاروسيا تهدف الى تبادل الخبرات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

