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حوادث

مديرو الأمن يواصلون مراجعة الخطط الامنية على الارتكازات وتأمين المنشآت الحيوية..صور

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:23 م
اللواء عمر عبد العال
اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج
مصطفى الرماح - اسلام مقلد
شهدت كافة محافظات الجمهورية تكثيف المرور من مديرى الأمن والقيادات الأمنية لتفقد القوات والخدمات الأمنية لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والمهمة وكذا المواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى والتأهب التي تشهدها كافة محافظات الجمهورية،ومنها مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد، ومديرية أمن الإسماعيلية، ومديرية أمن البحيرة، ومديرية أمن الغربية، ومديرية أمن القليوبية، ومديرية أمن بنى سويف، ومديرية أمن سوهاج، ومديرية أمن الدقهلية.

وتم التشديد على القوات باتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن فى ربوع البلاد خاصة فى ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب .



مديرو الأمن يواصلون مراجعة الخطط الامنية على الارتكازات وتأمين المنشآت الحيوية..صور
مديرو الأمن يواصلون مراجعة الخطط الامنية على الارتكازات وتأمين المنشآت الحيوية..صور
مديرو الأمن يواصلون مراجعة الخطط الامنية على الارتكازات وتأمين المنشآت الحيوية..صور
مديرو الأمن يواصلون مراجعة الخطط الامنية على الارتكازات وتأمين المنشآت الحيوية..صور
مديرو الأمن يواصلون مراجعة الخطط الامنية على الارتكازات وتأمين المنشآت الحيوية..صور
مديرو الأمن يواصلون مراجعة الخطط الامنية على الارتكازات وتأمين المنشآت الحيوية..صور
مديرو الأمن يواصلون مراجعة الخطط الامنية على الارتكازات وتأمين المنشآت الحيوية..صور
مديرو الأمن يواصلون مراجعة الخطط الامنية على الارتكازات وتأمين المنشآت الحيوية..صور
مديرو الأمن يواصلون مراجعة الخطط الامنية على الارتكازات وتأمين المنشآت الحيوية..صور
مديرو الأمن يواصلون مراجعة الخطط الامنية على الارتكازات وتأمين المنشآت الحيوية..صور
مديرو الأمن يواصلون مراجعة الخطط الامنية على الارتكازات وتأمين المنشآت الحيوية..صور
مديرو الأمن يواصلون مراجعة الخطط الامنية على الارتكازات وتأمين المنشآت الحيوية..صور
مديرو الأمن يواصلون مراجعة الخطط الامنية على الارتكازات وتأمين المنشآت الحيوية..صور
مديرو الأمن يواصلون مراجعة الخطط الامنية على الارتكازات وتأمين المنشآت الحيوية..صور
مديرو الأمن يواصلون مراجعة الخطط الامنية على الارتكازات وتأمين المنشآت الحيوية..صور

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