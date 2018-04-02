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محافظات

محافظة المنوفية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الدرن .. صور

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:23 م
محافظة المنوفية تحتفل
محافظة المنوفية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الدرن
محمد احمد
نظمت اليوم الاثنين، مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية الاحتفالية باليوم العالمي لمكافحة مرض الدرن تحت شعار "هيا نتحد للقضاء على مرض الدرن" بالتعاون مع الإدارة العامة للأمراض الصدرية بفندق جامعة المنوفية بمدينة شبين الكوم بحضور الدكتور محمد الهياتمي وكيل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ، والدكتور وجدي عبد المنعم مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة.

وقال الدكتور أسامه محمد منصور مدير عام مستشفى صدر شبين الكوم ان لاحتفاليه تضمنت تخصيص يوم توعوي عن مرض الدرن وأعراضه والوقاية منه والخطة الموضوعة للوصول إلى الاهداف المستقبلية وأهمها القضاء على المرض نهائيا بحلول عام 2030 ، ورفع كفاءة الأطباء من خلال برامج ولقاءات علمية متخصصة، ويعد مرض الدرن من الامراض المعدية عن طريق استنشاق الهواء المحمل بميكروب الدرن ويحتل المركز التاسع بين الأمراض المسببة للوفاة في العالم مما يجعله أحد الاسباب المؤثرة على اقتصاد الفرد والمجتمع.

وأكد مدير مستشفى الصدر بشبين الكوم على توافر العلاج بالمجان بجميع مستشفيات ومستوصفات الصدر المنتشرة بجميع مراكز المحافظة ، بهدف تنفيذ الاستراتيجية التي وضعت للوصول بالمريض للشفاء التام.

ومن جانبه أشاد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة بالدور الذي تقوم به جميع الجهات المعنية للقضاء على هذا المرض للوصول بمصر خالية من مرض الدرن ومؤكدا على ضرورة تضافر كافة االجهود لمكافحة هذا المرض.
محافظة المنوفية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الدرن .. صور
محافظة المنوفية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الدرن .. صور
محافظة المنوفية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الدرن .. صور
محافظة المنوفية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الدرن .. صور
محافظة المنوفية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الدرن .. صور

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