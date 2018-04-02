بالصور..إفتتاح معرض"أعياد الربيع"في متحف النسيج

افتتح د.أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج اليوم الاثنين معرضاَ أثريًا بعنوان "أعياد الربيع" وذلك بمناسبة شم النسيم وفصل الربيع، ويستمر حتى نهاية شهر أبريل الحالي.



المعرض يقام تحت رعاية الدكتور خالد العنانى وزير الآثار وإشراف إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف،وحضر الافتتاح د.محمد صالح أستاذ الأثار والمدير العام الأسبق للمتحف المصري بالتحرير.



و يحتوى المعرض على 26 قطعة نسيج أثرية استمدت زخارفها من الطبيعة من مختلف فترات العصور الإسلامية منها النسيج الأموى والطولونى والمملوكى والعثمانى كما يعرض لمجموعة من النسيج الصفوى المستورد من إيران .



وأوضح ابو اليزيد أن مجموعة النسيج فى المعرض تظهر إبداع الفنان المسلم فى استخدام الأشكال النباتية كفروع الأشجار والأوراق والثمار والأزهار حيث جرّد وحوّل جميع العناصر المستخدمة من شكلها الطبيعى.



حيث كان الفنان يميل الى شغل المساحات وملء الفراغات واستخدم فى ذلك الكثير من أنواع الأزهار مثل القرنفل والكرز والرمـان وزهـرة التيوليـب والسوسن وزهرة النسرين والزنبق والبنفسج والنرجس أما اكثر النباتات التى تدخل فى الزخرفة النباتية فهى أوراق الآكانتس وعناقيد العنب والعديد من الشجيرات والنباتات بأنواعها المختلفة.



والتى استطاع إبرازها بأساليب متعددة من إفراد ومزاوجة وتقابل وتعانق وفى كثير من الأحيان تكون الوحدة مؤلفة من مجموعة من العناصر النباتية المتداخلة والمتشابكة والمتناظرة فى تكرار بصورة منتظمة.