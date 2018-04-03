اليوم .. انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي "ابدأ بنفسك" بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور محمد محمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المشرف على قطاع التعليم والطلاب، عن استعداد الجامعة لانطلاق فعاليات المهرجان الرياضي "ابدأ بنفسك" اليوم الثلاثاء بملعب الصالة المغطاة بالجامعة، والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة الاتحادات الطلابية بالجامعة، وذلك في الفترة من 3 إلي 4 من إبريل الجاري.



يأتي ذلك تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة , والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي , واللواء محمد نور سالم وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية , والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة , وبحضور الدكتور شحاته غريب شلقامي المشرف العام علي الأنشطة الطلابية بالجامعة , وعز المنصوري مدير عام رعاية الشباب, وأحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية ومنسق المهرجان , وذلك إلي جانب حشد كبير من الطلاب المشاركين في مختلف المجالات الرياضية.



ومن جانبه أكد الدكتور شحاته غريب أن الجامعة تقدم كافة سبل الدعم العلمي والرياضي لمختلف الأنشطة الطلابية التى يهتم بها الطلاب والتي تسهم في خلق شخصيتهم من خلال التعليم وممارسة الأنشطة , متمنيًاَ أن يؤتي المهرجان بثماره الطيبة في إعداد وتأهيل الطلاب في الأنشطة الرياضية المختلفة وعلي أسس ومبادئ علمية سليمة.



كما أوضح أحمد شريت أن المهرجان يتيح العديد من المجالات المتنوعة التي تلبي اهتمامات قطاع عريض من الطلاب والتي تشمل إبداعاتهم في مختلف المجالات الرياضية التي تضم : خماسي كرة القدم، كرة السرعة، السلة، سباق الدراجات، رباعي الطائرة، التنس الأرضي، تنس الطاولة، وكذلك كرة اليد.