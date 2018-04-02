رئيس الطاقة الذرية: يمكننا سد احتياجات المستشفيات المصرية من النظائر المشعة

أكد الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن الهيئة قادرة على إنتاج ثلاثة أضعاف احتياجات السوق المحلى من النظائر المشعة التى تحتاجها المستشفيات المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية.



وأضاف "عبد الحميد" خلال جولة تفقدية لمفاعل أنشاص، أن "مصر ستقوم بتصدير ما يزيد عن احتياجات السوق المحلى من النظائر المشعة"، مؤكدا أنها بدأت التعاقد بالفعل على تصديرها لسوريا.



ويضم مفاعل أنشاص النووى مصنع النظائر الطبية المشعة ومركز المعامل الحارة وإدارة النفايات المشعة، وقد تم إنشاؤه عام 1958 وتشغيله عام 1961، ويعد المفاعل هو مفاعل أبحاث تم استيراده من روسيا، من نوع خزان الماء "تبريد وتهدئة للنيترونات بالماء الخفيف" بقدرة 2 ميجا وات.

