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حوادث

ضبط طبيب بيطرى تلاعب فى قسيمة توريد نقدية بسوهاج

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:24 م
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح - اسلام مقلد
نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط طبيب بيطرى بسوهاج، لقيامه بالتلاعب فى قسيمة توريد نقدية منسوب صدورها لأحد البنوك.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام "خالد . م . ع" - 29 سنة- طبيب بيطرى بإدارة طهطا البيطرية (حاليًا إجازة بدون مرتب) بالتلاعب فى قسيمة توريد نقدية منسوب صدورها لأحد البنوك فرع طهطا بقيمة 2200 جنيه لصالح إحدى شركات المنتجات البيطرية، قيمة منتجات بيطرية قام بشرائها من الشركة عن طريق سحبها على الأسكانر وتحميلها على جهاز الكمبيوتر وتغيير قيمة مبلغ الإيداع ليصبح المبلغ 22 ألف جنيه على خلاف الحقيقة.

تأكد ذلك من خلال مخاطبة البنك والذى أفاد بعدم صحة قسيمة التوريد المثبت بها مبلغ 22 ألف جنيه وأن المتحرى عنه لم يقم بتوريد قيمة تلك القسيمة لصالح الشركة وباستدعاء المتحرى عنه وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة.

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