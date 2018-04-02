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«التموين» تكشف استعدادها لشهر رمضان.. فيديو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:21 م
ممدوح رمضان، مستشار
ممدوح رمضان، مستشار وزير التموين
آيات أحمد
قال ممدوح رمضان، مستشار وزير التموين، إن الوزارة تستعد بشكل مكثف لاستقبال شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل معرض "أهلا رمضان" غدا، والذى سيقام فى 10 مايو المقبل، بهدف توفير السلع الاستهلاكية للأسر المصرية بأسعار تنافسية.

وأضاف "رمضان"، خلال حديثه على فضائية "اكسترا نيوز"، أنه من المقرر أن تشارك كبرى الشركات الغذائية فى هذا المعرض، مؤكدًا أنه سيشمل تخفيضات على أنواع كثيرة من السلع تتراوح ما بين 15 و25% على السلع الأساسية.

وأوضح أنه سيتم إقامة هذا المعرض فى مختلف المحافظات، مؤكدًا ضخ اللحوم السودانية الطازجة وتثبيت أسعارها عند 85 جنيه للكيلو، والاستمرار فى بيع الدواجن بسعر 17 جنيها للكيلو.

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