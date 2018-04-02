28 أبريل.. امتحانات الفصل الدراسى الثانى لمدارس السويس

اعتمد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2017 / 2018 لكل صفوف النقل والشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم بمدارس التعليم العام حيث تبدأ الامتحانات يوم 28 من الشهر الحالي وتستمر إلى منتصف مايو القادم.



وكان عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس وافق منذ يومين على مقترح تقدم به أشرف السروى مدير عام التعليم العام تضمن مواعيد بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم بمدارس المحافظة.



وأوضح رضا سليمان مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات أن يوم 28 / 4 بداية لأعمال امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمدارس التعليم العام للفصل الدراسى الثانى.