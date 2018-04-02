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أخبار العالم

الهند تفرض ضريبة 10% على واردات المكونات الرئيسية للهواتف الذكية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:27 م
صدى البلد
رويترز
أظهرت وثيقة حكومية أن الهند فرضت ضريبة نسبتها عشرة بالمئة على واردات المكونات الرئيسية للهواتف الذكية، من بينها لوحات الدوائر المطبوعة المزودة بمكونات إلكترونية.

وأكدت الخطوة التي اتخذتها الحكومة اليوم الاثنين تقريرا نشرته رويترز الأسبوع الماضي وقالت فيه إن الهند تدرس فرض رسوم جديدة على واردات لوحات الدوائر المطبوعة المزودة بمكونات إلكترونية، والتي تشمل أجزاء مثل وحدات المعالجة والذاكرة والرقائق اللاسلكية.

وتم فرض ضريبة جمركية بنسبة عشرة بالمئة أيضا على واردات وحدات كاميرات الهواتف والموصلات.

جاءت هذه الخطوة في إطار خطة تصنيع على مراحل لزيادة الإنتاج المحلي من أجهزة المحمول، وتهدف إلى تعزيز حملة "صنع في الهند" التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتحويل بلاده إلى مركز تصنيع مثل جارتها الصين.

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