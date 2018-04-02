هنية يدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة في أحداث مسيرة يوم الأرض

قال موقع حركة حماس الفلسطينية إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة دعا، اليوم الاثنين، إلى تشكيل لجنة دولية خاصة للتحقيق في مقتل 16 فلسطينيًا على يد قوات الجيش الإسرائيلي في مظاهرة على حدود قطاع غزة يوم الجمعة.



وأضاف الموقع أن هنية نوه كذلك، في اتصال هاتفي أجراه مع أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، إلى أهمية اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة قادة إسرائيل.



وذكر الموقع أن دعوة هنية تأتي "في ظل اتخاذ الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن وحيلولتها دون اتخاذ قرار منصف للشعب الفلسطيني ولضحايا المجزرة الإسرائيلية".



وتابع أن هنية نوه كذلك في اتصاله مع أبو الغيط إلى أهمية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة "لبحث الجريمة الإسرائيلية".



ويأتي الاتصال بعد يوم من إعلان الجامعة العربية أنها ستعقد اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين في مقرها بالقاهرة غدا الثلاثاء "لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني.



وكان عشرات آلاف الفلسطينيين تجمعوا بمحاذاة السياج الحدودي لقطاع غزة البالغ طوله 65 كيلومترا يوم الجمعة بمناسبة ذكرى يوم الأرض للمطالبة بكسر الحصار عن القطاع وللتأكيد على حق اللاجئين في العودة.



وقتلت القوات الإسرائيلية 15 فلسطينيا وأصابت المئات في مظاهرات يوم الجمعة.



وذكرت مصادر طبية أن عدد القتلى ارتفع اليوم الاثنين إلى 16 بعد وفاة رجل متأثرا بجراحه.



ورفض وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أمس الأحد إجراء تحقيق مستقل في الأحداث بعد مطالب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني وقادة آخرين.