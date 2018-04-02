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أخبار العالم

تركيا تأمر باعتقال كولن في قضية مقتل السفير الروسي

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:28 م
صدى البلد
رويترز
قالت صحيفة خبر ترك اليوم الاثنين إن تركيا أمرت بإلقاء القبض على رجل الدين فتح الله كولن وسبعة آخرين فيما يتصل باغتيال السفير الروسي في أنقرة عام 2016.

وقتل شرطي خارج نوبة عمله السفير أندريه كارلوف وهو يتحدث في افتتاح معرض بأنقرة في ديسمبر كانون الأول 2016. وكبّر الشرطي وهو يطلق النار وقال "لا تنسوا حلب" في إشارة على ما يبدو إلى الدور الروسي في سوريا. وقتلت الشرطة التركية المهاجم بالرصاص في موقع الهجوم.

ويصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا غدا الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين سيلتقي خلالها نظيريه التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني. وترعى الدول الثلاث محادثات السلام السورية في آستانة.

وقال إردوغان إن حركة كولن تقف وراء الاغتيال وهو اتهام ينفيه رجل الدين الذي يعيش في الولايات المتحدة. كما يتهم إردوغان شبكة كولن بتدبير محاولة انقلاب في يوليو تموز 2016.

ويعيش كولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999 وينفي أي دور في الانقلاب ويدينه.

وقالت خبر ترك إن السلطات أمرت باعتقال الثمانية لأن اغتيال السفير تم بناء على أوامر منهم.

وذكرت صحيفة حريت أن السلطات ألقت القبض حتى الآن على سبعة آخرين بينهم ثلاثة من رجال الشرطة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب المدعي العام في أنقرة.

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