ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وزير البيئة: تشغيل منظومة المخلفات الجديدة بكامل طاقتها نهاية عام 2020.. صور

الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:56 م
جانب من زيارة وزير
جانب من زيارة وزير البيئة
محمد عبد الخالق
أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة اليوم أن الوزارة وضعت خطة لتطبيق منظومة المخلفات الجديدة بالتنسيق مع كل محافظة، موضحا أن الوزارة تدعم محافظة الغربية لتنفيذ هذه المنظومة بنحو 140 مليون جنيه، فى المرحلتين الثانية والثالثة، سواء وذلك لإنشاء مصانع فى قطور وكفرالزيات، وتطوير محطات فى زفتى وسمنود وبسيون، فضلا عن معدات لجمع ونقل المخلفات الصلبة في المحلة.

وأوضح "فهمي" خلال مؤتمر صحفى عقده بديوان عام محافظة الغربية، على هامش زيارته للمحافظة اليوم، أن الوزارة تعمل جاهدة على تطبيق المنظومة الجديدة لادارة المخلفات الصلبة قبل نهاية 2020، وتم عقد عدة لقاءات فى 4 محافظات، لمناقشة تطبيق المنظومة بشكلها الجديد، منوها بأن الوزارة تعمل على توجيه رسائل للمواطنين والشركات من خلال برامج توعوية لاستلام القمامة بشكل منفصل.

وأضاف يوجد مشروع لمعالجة مياه مصرف كتشنر، وتم الاتفاق على قرض بفائدة بسيطة من الاتحاد الأوروبي لمعالجة مياه الصرف الصحى ومصرف كتشنر.

وحول نفوق الأسماك بفرعى نهر النيل فى نطاق محافظة الغربية، قال وزير البيئة، إن الصرف الصحى عامل اساسى فى ملوثات نهر النيل، خاصة فيما تشهده مدينتى كفر الزيات وبسيون، والوزارة لديها برنامج طموح لتوفيق أوضاع المصانع المطلة على نهر النيل، كما نستهدف رفع خدمات الصرف الصحي من خلال وزارة الإسكان فى القرى لترتفع من 19% الى 40%.

وأضاف أنه يتم ضخ المياه أثناء السدة الشتوية لتقليل من آثار الملوثات والأمونيا فى نهر النيل، والوزارة تتابع حاليا مع أصحاب المصانع خطط توفيق الأوضاع، إلى جانب الحملات التفتيشية، موضحا أن نسب نفوق الأسماك هذا العام قليلة جدا، مقارنة بالأعوام السابقة.
وزير البيئة: تشغيل منظومة المخلفات الجديدة بكامل طاقتها نهاية عام 2020.. صور
وزير البيئة: تشغيل منظومة المخلفات الجديدة بكامل طاقتها نهاية عام 2020.. صور
وزير البيئة: تشغيل منظومة المخلفات الجديدة بكامل طاقتها نهاية عام 2020.. صور
وزير البيئة: تشغيل منظومة المخلفات الجديدة بكامل طاقتها نهاية عام 2020.. صور
وزير البيئة: تشغيل منظومة المخلفات الجديدة بكامل طاقتها نهاية عام 2020.. صور

ترشيحاتنا

«الهجرة» تكشف تفاصيل حادث مصرع 5 مصريين في تصادم بالكويت.. فيديو

السيسي يحصل على 21 مليونًا و 835 ألفًا بنسبة 97.08 %

خالد الغندور: مصطفى فتحي لن يلعب في مصر سوى للزمالك

نجم ستوك سيتي محذرا محمد صلاح: لا تنتقل لريال مدريد أو برشلونة..وإلا

عبد العال لـ«النواب» : سأسترد كرامة البرلمان بالدستور واللائحة

القبض على المتهم الرئيسي فى واقعة «الحاجة سعدية»

أحمد موسى: نتائج الانتخابات الرئاسية «مفاجأة».. فيديو

رئيس البرلمان لـ مرتضى منصور :«محدش هيديك شهادة حسن سير وسلوك»

تفاصيل اصطدام سفينة الفضاء الصينية بالأرض .. فيديو وصور

أحمد موسى: أردوغان يتعمد تقليد السيسي.. ويغير من حب المصريين للرئيس.. فيديو

بدء مؤتمر «الهيئة الوطنية» لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.. فيديو

شاهد.. رسالة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لرجال الإعلام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مسيرات عمال المحلة فرحا بفوز "السيسي" في انتخابات الرئاسة

الرئيس السيسي يتابع نتيحة الانتخابات الرئاسية من مقر حملته الانتخابية

وزيرة الثقافة تزور مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي في شرم الشيخ..صور

سعر خيالى لفستان إليسا.. صور

وزير الري: مصر تعمل دائمًا لدفع عجلة التنمية بدول حوض النيل.. صور

فيديو

موسى مصطفى موسى: السيسي هو الرجل المناسب لاستكمال المسيرة.. فيديو
شاهد.. أول تعليق من موسى مصطفى موسى بعد إعلان نتيجة الانتخابات
أحمد موسى يطلق هاشتاج «#مصر بتفرح» بعد فوز الرئيس السيسي بولاية ثانية.. فيديو
أحمد موسى: "شكرا لكل من شارك في الانتخابات حتى بإبطال صوته".. فيديو
«الوطنية للانتخابات»: فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية بـ 97%.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟