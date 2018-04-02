وزير البيئة: تشغيل منظومة المخلفات الجديدة بكامل طاقتها نهاية عام 2020.. صور

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة اليوم أن الوزارة وضعت خطة لتطبيق منظومة المخلفات الجديدة بالتنسيق مع كل محافظة، موضحا أن الوزارة تدعم محافظة الغربية لتنفيذ هذه المنظومة بنحو 140 مليون جنيه، فى المرحلتين الثانية والثالثة، سواء وذلك لإنشاء مصانع فى قطور وكفرالزيات، وتطوير محطات فى زفتى وسمنود وبسيون، فضلا عن معدات لجمع ونقل المخلفات الصلبة في المحلة.



وأوضح "فهمي" خلال مؤتمر صحفى عقده بديوان عام محافظة الغربية، على هامش زيارته للمحافظة اليوم، أن الوزارة تعمل جاهدة على تطبيق المنظومة الجديدة لادارة المخلفات الصلبة قبل نهاية 2020، وتم عقد عدة لقاءات فى 4 محافظات، لمناقشة تطبيق المنظومة بشكلها الجديد، منوها بأن الوزارة تعمل على توجيه رسائل للمواطنين والشركات من خلال برامج توعوية لاستلام القمامة بشكل منفصل.



وأضاف يوجد مشروع لمعالجة مياه مصرف كتشنر، وتم الاتفاق على قرض بفائدة بسيطة من الاتحاد الأوروبي لمعالجة مياه الصرف الصحى ومصرف كتشنر.



وحول نفوق الأسماك بفرعى نهر النيل فى نطاق محافظة الغربية، قال وزير البيئة، إن الصرف الصحى عامل اساسى فى ملوثات نهر النيل، خاصة فيما تشهده مدينتى كفر الزيات وبسيون، والوزارة لديها برنامج طموح لتوفيق أوضاع المصانع المطلة على نهر النيل، كما نستهدف رفع خدمات الصرف الصحي من خلال وزارة الإسكان فى القرى لترتفع من 19% الى 40%.



وأضاف أنه يتم ضخ المياه أثناء السدة الشتوية لتقليل من آثار الملوثات والأمونيا فى نهر النيل، والوزارة تتابع حاليا مع أصحاب المصانع خطط توفيق الأوضاع، إلى جانب الحملات التفتيشية، موضحا أن نسب نفوق الأسماك هذا العام قليلة جدا، مقارنة بالأعوام السابقة.